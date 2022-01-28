Судова тяганина за участі форварда Реала Каріма Бензема та екс-хавбека збірної Франції Матьє Вальбуена наблизилась до довгоочікуваного завершення.

З рахунку Бензема були списані 230 тисяч компенсації, яку мав отримати Вальбуена як компенсацію за шантаж публікацією особистого секс-відео, повідомляє Le Parisien. Сума була заарештована судом через звернення представників Матьє.

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Цікаво, що суд постановив, що Карім має сплатити 75 тисяч євро. Також п'ятеро обвинувачених зобов'язані були заплатити 150 тисяч євро, а Бензема ще мав відшкодувати 80 тисяч судових витрат. Форвард Реала разом зі своїм адвокатом вже подали апеляцію на судове рішення.

Нагадаємо, скандал з шантажем Вальбуена розгорівся у 2015 році. Злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео, а Бензема порадив Матьє заплатити. Слідство наполягало, що форвард Реала був посередником і передавав вимоги шантажистів.

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