Відбулося засідання Версальського кримінального суду, де одним із підсудних був Карім Бензема.

Нападника Реала та збірної Франції визнано винним. Бензема отримав один рік ув'язнення умовно та заплатить максимальний у таких випадках штраф – 75 тисяч євро, повідомляє RMC Sport.

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Зазначається, що суд взяв до уваги той факт, що Бензема допомагав зловмисникам несвідомо. Кілька інших фігурантів отримали реальні тюремні терміни. Цікаво, що Карім отримав жорсткіше покарання, ніж просив прокурор, – умовне ув'язнення на 12 місяців замість 10-ти.

Окрім того, футболіст має виплатити 80 тисяч євро Матьє Вальбуена, відшкодувати 1 євро моральної шкоди та ще тисячу заплатити за процедурні витрати.

Нагадаємо, скандал з шантажем Вальбуена розгорівся у 2015 році. Злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео, а Бензема порадив Матьє заплатити. Слідство наполягало, що форвард Реала був посередником і передавав вимоги шантажистів.

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