Бензема винний у справі з шантажем Вальбуена – суд виніс жорсткіший вирок, ніж просив прокурор
Відбулося засідання Версальського кримінального суду, де одним із підсудних був Карім Бензема.
Нападника Реала та збірної Франції визнано винним. Бензема отримав один рік ув'язнення умовно та заплатить максимальний у таких випадках штраф – 75 тисяч євро, повідомляє RMC Sport.
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Зазначається, що суд взяв до уваги той факт, що Бензема допомагав зловмисникам несвідомо. Кілька інших фігурантів отримали реальні тюремні терміни. Цікаво, що Карім отримав жорсткіше покарання, ніж просив прокурор, – умовне ув'язнення на 12 місяців замість 10-ти.
Окрім того, футболіст має виплатити 80 тисяч євро Матьє Вальбуена, відшкодувати 1 євро моральної шкоди та ще тисячу заплатити за процедурні витрати.
Нагадаємо, скандал з шантажем Вальбуена розгорівся у 2015 році. Злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео, а Бензема порадив Матьє заплатити. Слідство наполягало, що форвард Реала був посередником і передавав вимоги шантажистів.
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