Бензема відповів на звинувачення у зневазі до Роналду: "Нам не потрібно фотографуватися, щоб показати дружбу"
Нападник Реала Карім Бензема запевнив, що підтримує цілком дружні стосунки з колишнім напарником.
Вчора Кріштіану Роналду відвідав тренування Реала у Саудівській Аравії, але чомусь контактував виключно з Карло Анчелотті і його штабом. Каріму Бензема довелося пояснювати, чому гравці не пішли вітатися з португальцем.
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"Нам не потрібно фотографуватися, щоб показати нашу дружбу. Фотографії – це для Instagram чи Twitter, зовсім інший світ. У нас не було часу особисто привітатись, бо я тренувався, та й він відразу вирушив на своє заняття. Сподіваюся побачити Роналду у фіналі Суперкубка на стадіоні та мати можливість поговорити з ним трохи", – наводить слова Бензема Marca.
Нагадаємо, Роналду покинув Реал ще влітку 2018 року, а нещодавно підписав контракт зі саудівським Аль-Насром.
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