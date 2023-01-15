Вчора Кріштіану Роналду відвідав тренування Реала у Саудівській Аравії, але чомусь контактував виключно з Карло Анчелотті і його штабом. Каріму Бензема довелося пояснювати, чому гравці не пішли вітатися з португальцем.

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"Нам не потрібно фотографуватися, щоб показати нашу дружбу. Фотографії – це для Instagram чи Twitter, зовсім інший світ. У нас не було часу особисто привітатись, бо я тренувався, та й він відразу вирушив на своє заняття. Сподіваюся побачити Роналду у фіналі Суперкубка на стадіоні та мати можливість поговорити з ним трохи", – наводить слова Бензема Marca.

Нагадаємо, Роналду покинув Реал ще влітку 2018 року, а нещодавно підписав контракт зі саудівським Аль-Насром.

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