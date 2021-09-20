До вчорашнього вечора Мадрид за останні 8 років лише одного разу здобув перемогу на Местальї. Ледь не до останніх хвилин здавалося, що ця серія продовжиться.

Реал видряпав вольову перемогу над Валенсією – Бензема та Вінісіус зробили Мадрид одноосібним лідером

Однак наприкінці матчу справу до своїх рук взяли Вінісіус та Бензема. Спочатку француз допоміг бразильцю зрівняти рахунок, а через якихось дві хвилини вже Карім замкнув зворотну подачу від молодшого партнера, вирвавши перемогу для Реала.