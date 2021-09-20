Бензема та Вінісіус вивели Реал на перше місце – відеоогляд матчу проти Валенсії – 2:1
08:27 - Читать на русском
Валенсія поступилася Реалу в рамках 5-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Жуніор Вінісіус 86’
Карім Бензема 88’
86’ Жуніор Вінісіус
88’ Карім Бензема
До вчорашнього вечора Мадрид за останні 8 років лише одного разу здобув перемогу на Местальї. Ледь не до останніх хвилин здавалося, що ця серія продовжиться.
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Однак наприкінці матчу справу до своїх рук взяли Вінісіус та Бензема. Спочатку француз допоміг бразильцю зрівняти рахунок, а через якихось дві хвилини вже Карім замкнув зворотну подачу від молодшого партнера, вирвавши перемогу для Реала.
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