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Бензема став найкращим гравцем сезону в Реалі за версією фанатів

20:39 - Читать на русском
Бензема став найкращим гравцем сезону в Реалі за версією фанатів
Карім Бензема / Сайт Реала

Вболівальники Реала обрали найкращого гравця клубу за підсумками минулої кампанії.

Переможцем голосування став форвард Карім Бензема, інформує офіційний сайт мадридців.

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Наразі француз провів 47 матчів, забив 26 голів та віддав 11 результативних передач. Саме Бензема став найкращим бомбардиром Реала в чемпіонському розіграші Прімери. Поточний сезон став для Каріма вже 11-им у футболці "вершкових".

Нагадаємо, Реал встиг оформити звання чемпіона Іспанії та виграти Суперкубок країни. Мадридці ще мають надію продовжити шлях в Лізі чемпіонів, якщо 7 серпня у матчі-відповіді на полі Манчестер Сіті компенсують домашню поразку 1:2.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія футбольні фанати Карім Карім Бензема
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