Бензема став найкращим гравцем сезону в Реалі за версією фанатів

Переможцем голосування став форвард Карім Бензема, інформує офіційний сайт мадридців.

Реал презентував одразу два комплекти нової форми

Наразі француз провів 47 матчів, забив 26 голів та віддав 11 результативних передач. Саме Бензема став найкращим бомбардиром Реала в чемпіонському розіграші Прімери. Поточний сезон став для Каріма вже 11-им у футболці "вершкових".

Нагадаємо, Реал встиг оформити звання чемпіона Іспанії та виграти Суперкубок країни. Мадридці ще мають надію продовжити шлях в Лізі чемпіонів, якщо 7 серпня у матчі-відповіді на полі Манчестер Сіті компенсують домашню поразку 1:2.

Реал проводить кадрову чистку: Лунін – унікальний випадок, майбутнє Кубо та Едегора