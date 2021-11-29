Француз відзначився забитим м'ячем у поєдинку 15-го туру Прімери проти Севільї, приєднавшись до звитяги Реала із рахунком 2:1. Цей гол став для Каріма знаковим – 361-м на клубному рівні за всю кар'єру.

Варді повторив ветеранський рекорд АПЛ

Відтепер Бензема є найкращим бомбардиром в історії клубного футболу серед усіх французьких гравців. До вчорашнього дня рекорд належав колишньому форварду Арсенала і Барселони Тьєррі Анрі, який мав у своєму активі 360 результативних пострілів.

Поточний сезон чудово складається для Каріма Бензема: 18 поєдинків у всіх турнірах на клубному рівні, 16 голів та 8 результативних передач.

Реал переміг Севілью в битві за перше місце Ла Ліги і відірвався від конкурентів – дива від Вінісіуса та Куртуа