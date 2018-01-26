Бензема шокував фанатів Реала на фоні чуток про Арсенал

Нападник Реала Карім Бензема похизувався годинником за 45 тисяч євро і "дипломатичним імунітетом" після ганебного вильоту з Кубка Іспанії.

Фанати мадридського клубу розлючені реакцією 30-річного француза на фатальну домашню поразку від Леганеса. Карім ніяк не висловився про виліт з Кубка, зате запостив у соцмережу відео, де він після тренування о 13:44 виїжджає з Вальдебаса, показує свій Ролекс за 45 тисяч євро і керує Мерседесом під пісню Дрейка "Дипломатичний імунітет".

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Важко навіть придумати гірший спосіб відреагувати на поразку своєї команди, обурюються фанати Реала.

А тим часом видання Don Balon рапортує про те, що це останні місяці Бензема в Мадриді. Форварда намагається переманити Арсенал. Карім начебто навіть житло в Лондоні вже підшуковує і тому не переймається свистом на свою адресу і жорсткою критикою фанатів Реала.

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