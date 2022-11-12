"У мене був невеликий дискомфорт, нічого серйозного. Ще є час до 22 листопада. Я буду в хорошій формі, фізично і морально готовий.

"Золотий м'яч" Бензема опинився у найбільшій в'язниці Франції та на матчі Ліона

Перемога на ЧС? Це був би один із найкращих подарунків для мене на день народження. Кожен матч буде фіналом. У нас дуже хороша група, будемо віддаватись гру за грою", – цитує Бензема Marca.

Нещодавно з'явилась інформація, що володар "Золотого м'яча" може пропустити матч першого туру ЧС проти Австралії, який відбудеться 22 листопада. Іншими суперниками Франції будуть Данія й Туніс.

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