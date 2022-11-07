Форвард Реала та збірної Франції Карім Бензема може не зіграти у поєдинку з Австралією на чемпіонаті світу.

Тренерський штаб збірної Франції сумнівається, що Бензема зуміє відновитись до стартового матчу "Ле Бльо" на Мундіалі, інформує Get French Football News.

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Наразі Карім має м'язову перевтому, через яку пропустив три з останніх чотирьох поєдинків Реала. Поєдинок проти Австралії відбудеться вже незабаром, 22 листопада. До групи D, окрім Франції та Австралії, також потрапили Данія та Туніс.

Зауважимо, що Бензема у поточному сезоні зіграв у 12 матчах, в яких забив 6 голів та віддав 1 асист. Також Карім став володарем "Золотого м'яча-2022".

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