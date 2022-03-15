Головна зірка Реала під великим питанням на матч проти Барселони цього вікенду.

Карім Бензема з дублем і асистом став героєм вчорашнього матчу проти Мальорки, але дограти до фінального свистка він не зміг. Француз пошкодив ліву ногу та завчасно пішов з поля. Замін не залишалося, тому Реал дограв у меншості.

Анчелотті сказав, що травма не виглядає серйозною, а сам Бензема заявив, що хоче зіграти проти Барселони в неділю. Втім, у клубі сумніваються, що Карім встигне відновитися до Ель Класіко.

Сьогодні француз працював з фізіотерапевтами, а завтра пройде МРТ, після якого все стане зрозуміло. Ферлан Менді та Родріго також вчора травмувалися і також завтра пройдуть обстеження.

Бензема – лідер атак Реала. Він забиває в кожному з 5 останніх матчів. Реал не хоче форсувати його повернення до матчу з Барселоною 20 березня, адже відрив від конкурентів на вершині Прімери складає аж 10 очок.

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