"Мені подобається грати з Мбаппе. Було б круто опинитися в одному клубі. Думаю, ми в Реалі з ним забивали б вдвічі більше, а то й втричі", – сказав Бензема в інтерв'ю L'Equipe.

Мбаппе: Звичайно, я можу залишитись у ПСЖ

За інформацією цього ж видання, між Мбаппе та Мадридом поки що немає остаточної домовленості, переговори тривають. А журналіст Ромен Моліна повідомляє, що Еммануель Макрон, Ніколя Саркозі та емір Катару переконують Кіліана залишитися в Парижі.

Нагадаємо, контракт 23-річного француза з ПСЖ завершується цього літа, про нову угоду сторони не домовились. У цьому сезоні Мбаппе зіграв 38 матчів. Забив 28 голів та віддав 20 асистів.