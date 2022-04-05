Бензема: Реал з Мбаппе забиватиме вдвічі більше, а то й втричі
10:40 - Читать на русском
Лідер мадридського Реала Карім Бензема передчуває трансфер свого земляка з ПСЖ.
"Мені подобається грати з Мбаппе. Було б круто опинитися в одному клубі. Думаю, ми в Реалі з ним забивали б вдвічі більше, а то й втричі", – сказав Бензема в інтерв'ю L'Equipe.
Мбаппе: Звичайно, я можу залишитись у ПСЖ
За інформацією цього ж видання, між Мбаппе та Мадридом поки що немає остаточної домовленості, переговори тривають. А журналіст Ромен Моліна повідомляє, що Еммануель Макрон, Ніколя Саркозі та емір Катару переконують Кіліана залишитися в Парижі.
Нагадаємо, контракт 23-річного француза з ПСЖ завершується цього літа, про нову угоду сторони не домовились. У цьому сезоні Мбаппе зіграв 38 матчів. Забив 28 голів та віддав 20 асистів.
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