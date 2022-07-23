Битва між Карімом Бензема та Робертом Лєвандовскі в рамках товариського Ель Класіко не відбудеться.

Згідно з інформацією AS, Карім Бензема прибув до розташування Реала минулої середи й перебував у хорошій фізичній формі, але Карло Анчелотті вирішив не ризикувати французом. Форвард не потрапив у заявку на товариський матч проти Барселони, який відбудеться в неділю.

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Наразі у Каріма немає адекватної заміни, адже Маріано Діас не входить у плани головного тренера, а Борха Майораль ще не прилетів. Саме тому мадридського голеадора вирішили залишити в Лос-Анджелесі. Він тренується індивідуально разом із ще одним лідером "вершкових" – Дані Карвахалем. Фулбек заліковує розтягнення щиколотки, отримане минулого четверга.

Відсутність Бензема в Ель-Класіко відкриває двері для експериментів. Повідомляється, що Карло Анчелотті випробує Едена Азара в якості фальшивої дев'ятки – у четвер він шкутильгав через м'язове пошкодження, але на передматчевому тренуванні все було нормально. Таким чином, бельгієць може вперше зза час своєї кар'єри в Реалі зіграти в Ель Класіко.

Товариський матч між Барселоною та Реалом відбудеться 24 липня. Поєдинок розпочнеться в 06:00 за київським часом.

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