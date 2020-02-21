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Бензема продовжив контракт із Реалом, – AS

20:36 476 Читать на русском
Бензема продовжив контракт із Реалом, – AS
Карім Бензема / AS

Форвард Реала Карім Бензема не збирається покидати клуб та продовжив угоду з мадридцями.

Карім Бензема оновив угоду з Реалом та виступатиме за клуб до літа 2022 року, повідомляє AS.

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Зазначається, що сторони вирішили офіційно не оголошувати про домовленість до кінця нинішнього сезону. Також додається, що згідно клубної політики, Реал не пропонує довгострокові контракти гравцям, які старші 30 років, натомість регулярно продовжує співпрацю на один сезон.

До слова, в поточному сезоні Бензема взяв участь в 22 матчах Прімери, в яких забив 13 голів і віддав 6 результативних передач.

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Теги
Іспанія Карім Бензема Карім Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид
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