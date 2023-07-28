Карім Бензема записав у свій актив гол плюс пас у дебютному матчі за Аль-Іттіхад, у якому його команда здолала туніський Есперанс із рахунком 2:1.

Арабський клубний кубок чемпіонів

Есперанс – Аль-Іттіхад – 1:2

Голи: Бугерра, 26 – Аллах, 35, Бензема, 55

У дебютному для себе матчі в складі Аль-Іттіхада ексфорвард Реала і збірної Франції Карім Бензема відзначився двома результативними діями. Чинний володар "Золотого м'яча" зробив гольовий пас і забив переможний м'яч у матчі 1-го туру арабського Клубного кубка чемпіонів.

Зідан назвав трьох гравців, якими захоплюється – у двох із них є "Золотий м'яч"

У першому таймі Карім обманним фінтом прибрав одразу двох гравців суперника, після чого точно навісив на голову Аллаху. Після перерви Бензема продемонстрував майстер-клас, і крученим ударом з-за меж штрафного пошив воротаря Есперанса у дурні.

За 20 хвилин до фінального свистка Бензема був замінений під оплески всього стадіону.