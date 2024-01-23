Бензема хоче тимчасово піти з Аль-Іттіхада. Як інформує Get French Football News з посиланням на AFP, француз попросив у керівництва "жовто-чорних" дозволу тимчасово покинути клуб. Повідомляється, що боси запропонували Каріму варіант з орендою в інший клуб, але футболіст відповів відмовою.

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Згідно з джерелом, Бензема відчуває себе нездатним показати себе з кращого боку через тиск. В останніх матчах за Аль-Іттіхад володар "Золотого м'яча" 2022 року проявив себе не кращим чином, за що зазнав серйозної критики з боку місцевих журналістів і вболівальників.

На рахунку Бензема 9 голів і 5 асистів у 15 матчах за Аль-Іттіхад у цьому сезоні. Раніше повідомлялося, що він зацікавлений у поверненні до свого рідного клубу, Ліона.

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