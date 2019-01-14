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Бензема поповнив лазарет Реала – тепер там 7 гравців

07:30 4 Читать на русском
Бензема поповнив лазарет Реала – тепер там 7 гравців
Карім Бензема / фото із соцмереж

Форвард мадридського Реала Карім Бензема зазнав травми в матчі 19-го туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (2:1). Це вже сьомий травмований гравець "вершкових".

Француз наприкінці першого тайму зазнав ушкодження у зіткненні з Марком Бартрою, повідомляє Marca.

Бетіс – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Як виявилося, Бензема серйозно вивихнув палець. У перерві його замінив дебютант Прімери Крісто Гонсалес. Таким чином 31-річний нападник приєднався до лазарету Реала, де вже перебувають Тібо Куртуа, Тоні Кроос, Хав'єр Санчес, Марко Асенсіо, Гарет Бейл і Маріано Діас. Скільки пропустить Бензема – наразі невідомо.

У сезоні 2018/19 досвідчений форвард провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.

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Бетіс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Карім Бензема Карім Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Бетіс - Реал Мадрид
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