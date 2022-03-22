Карім Бензема пропустив Ель Класіко через травму. Француз під час перебування в лазареті вдався до народної медицини. Каріму поставили так звані "банки". Лідер Реала похвалився в соцмережах червоною спиною.

Футболіста багато хто розкритикував за рекламу псевдомедицини. Користь від "банок" медично не підтверджена, але така практика дуже популярна серед спортсменів. Мусульмани називають цю процедуру хіджама.

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