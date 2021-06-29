"Засмучений і розчарований результатом вчорашньої гри. Розчарування просто величезне, адже ми хотіли радувати вас ще довгий час. Проте, спасибі за вашу підтримку з самого початку чемпіонату. Дякую за ту силу, яку ви давали нам кожного дня.

Бензема виконав магічний трюк – момент дня на Євро-2020

Це нелегко, але ми будемо продовжувати боротися, щоб краще підготуватися до наступних турнірів і повернутися ще сильнішими", – написав Бензема на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Бензема повернувся у збірну Франції перед стартом континентальної першості. На Євро Карім усі матчі починав у стартовому складі і став автором чотирьох м'ячів.

Швейцарія вибила Францію з Євро-2020, здобувши перемогу в серії пенальті – Мбаппе став антигероєм "лотереї"