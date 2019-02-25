Бензема: Після відходу Роналду я граю першу скрипку

Форвард Реала Карім Бензема розповів про свої враження від гри без Кріштіану Роналду.

"Раніше я грав разом із Кріштіану і завжди намагався допомагати йому забивати голи, я грав другу скрипку. Зараз я самостійно беру на себе відповідальність і прагну показати, що хочу забивати голи, вести свою команду вперед.

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Я можу грати в свій справжній футбол. Я відчуваю себе набагато важливішим для команди і щасливий цьому", – цитує Бензема France Football.

У сезоні 2018/19 француз забив 20 голів та віддав 4 асисти в усіх турнірах.

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