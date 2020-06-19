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Бензема перевершив Пушкаша та увійшов у топ-5 бомбардирів в історії Реала – попереду лише легенди

10:42 - Читать на русском
Бензема перевершив Пушкаша та увійшов у топ-5 бомбардирів в історії Реала – попереду лише легенди
Карім Бензема / ФК Реал Мадрид

Форвард "вершкових" продовжує штампувати голи на заздрість усім критикам.

61’ Карім Бензема
75’ Марко Асенсіо
86’ Карім Бензема
 
Кангін Лі 89’
61’ Карім Бензема
75’ Марко Асенсіо
86’ Карім Бензема
89’ Кангін Лі

Карім Бензема оформив дубль у матчі Реал – Валенсія та допоміг команді Зідана оформити розгромну перемогу 3:0. Ці голи стали для француза 242-м та 243-м у складі мадридського гранда.

Казкове повернення Асенсіо та шедевр Бензема у відеоогляді матчу Реал – Валенсія – 3:0

Таким чином, Бензема увійшов у топ-5 бомбардирів Реала за всю історію клубу. Позаду залишився знаменитий Ференц Пушкаш, в активі якого 242 голи, повідомляє Opta.

Більше за Бензема у футболці Реала забили лише четверо футболістів – Карлос Сантільяна (290), Альфредо Ді Стефано (307), Рауль Гонсалес Бланко (323) та Кріштіану Роналду (450).

Нагадаємо, 32-річний француз перейшов у Реал влітку 2009-го. В поточному сезоні Бензема забив 21 гол у 38-ми матчах всіх турнірів.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид - Валенсія Карім Карім Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Ференц Пушкаш
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