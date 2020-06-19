Бензема перевершив Пушкаша та увійшов у топ-5 бомбардирів в історії Реала – попереду лише легенди

Форвард "вершкових" продовжує штампувати голи на заздрість усім критикам.

Карім Бензема оформив дубль у матчі Реал – Валенсія та допоміг команді Зідана оформити розгромну перемогу 3:0. Ці голи стали для француза 242-м та 243-м у складі мадридського гранда.

Казкове повернення Асенсіо та шедевр Бензема у відеоогляді матчу Реал – Валенсія – 3:0

Таким чином, Бензема увійшов у топ-5 бомбардирів Реала за всю історію клубу. Позаду залишився знаменитий Ференц Пушкаш, в активі якого 242 голи, повідомляє Opta.

Більше за Бензема у футболці Реала забили лише четверо футболістів – Карлос Сантільяна (290), Альфредо Ді Стефано (307), Рауль Гонсалес Бланко (323) та Кріштіану Роналду (450).

Нагадаємо, 32-річний француз перейшов у Реал влітку 2009-го. В поточному сезоні Бензема забив 21 гол у 38-ми матчах всіх турнірів.

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