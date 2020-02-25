Бензема озвучив завдання Реала на Лігу чемпіонів – у француза дуже амбітні плани

Нападник Реала Карім Бензема поділився очікуваннями напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Ман Сіті – чудова команда з відмінним тренером. Очікую рівний матч. Ліга чемпіонів дуже багато значить для нас. Річ не в тому, що ми не викладаємося в інших турнірах, але в цьому змаганні є щось іще, хоча я не знаю що.

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Мета Реала – спробувати здобути трофей. Навіть не спробувати, ми зобов'язані це зробити", – цитує Бензема прес-служба УЄФА.

Нагадаємо перший матч протистояння Реала та Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже завтра, 26 лютого, в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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