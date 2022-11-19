Карім Бензема травмувався на своєму першому загальному тренуванні у Катарі, інформує RMC Sport.

Дешам довикликав на ЧС-2022 найкращого асистента Бундесліги – друга екстрена заміна збірної Франції

Володар "Золотого м'яча" мав проблеми з м'язами ще в розташуванні Реала, однак сподівався повністю відновитися бодай до 2 туру групового етапу ЧС. Втім, у збірній Франції явно поспішили з поверненням 34-річного нападника.

На сьогоднішньому занятті Бензема отримав удар у стегно. Форварду зроблять МРТ, але перший матч проти Австралії Карім точно пропустить. Є великий ризик, що нападник не допоможе Франції на чемпіонаті світу, стверджує L'Equipe.

Якщо пошкодження таки виявиться важким, то Дідьє Дешам до понеділка ще має можливість зробити заміни в заявці. Раніше через травми у французів вже випали Преснель Кімпембе та Крістофер Нкунку.

Нагадаємо, Франція потрапила в групу D до Австралії, Данії та Тунісу. Чинні чемпіони світу розпочнуть захист титулу 22 листопада матчем проти австралійців.

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