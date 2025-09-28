Аль-Іттіхад шукатиме нового тренера для Каріма Бензема після відставки Лорана Блана.

Аль-Іттіхад у своїх соцмережах оголосив про звільнення наставника команди Лорана Блана. Виконувати обов'язки головного тренера буде Хассан Халіфа, його помічником стане Іван Карраско, керманич молодіжної команди.

Блана вирішили звільнити після домашньої поразки від Аль-Насра Кріштіану Роналду (0:2) у четвертому турі чемпіонату Саудівської Аравії. Наразі Аль-Іттіхад перебуває на третьому місці у турнірній таблиці з дев'ятьма балами.

Лоран Блан очолював Аль-Іттіхад з липня 2024 року, вигравши з клубом у минулому сезоні чемпіонат і Кубок короля Саудівської Аравії.

