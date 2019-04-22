toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Бензема не боїться приходу в Реал форвардів-конкурентів

18:08 256 Читать на русском
Бензема не боїться приходу в Реал форвардів-конкурентів
Карім Бензема / УЄФА

Нападник Реала Карім Бензема розповів, що збирається залишитись у поточному клубі.

47’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема
 
47’ Карім Бензема
76’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема

"Чи повинен Реал купити нападника? Це справа клубу, мене це не хвилює. Я просто концентруюся на своїй роботі на полі і на тому, як допомогти команді.

Зідан: Для мене Бензема – найкращий центрфорвард у світі

Що стосується мого майбутнього, то я збираюся залишитися в Реалі. Я граю за найкращий клуб у світі", – сказав Бензема в коментарі виданню Marca.

Нагадаємо, у 33 турі чемпіонату Іспанії Реал переміг Атлетік з рахунком 3:0. Всі три голи забив Карім Бензема. Загалом французький форвард у поточному сезоні забив за "вершкових" 30 голів в усіх турнірах.

Мбаппе затьмарив Неймара, Італія у чорно-білих тонах, Коноплянка може більше не зіграти за Шальке – підсумки євровікенду

Теги
Іспанія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Атлетік Карім Бензема Карім Бензема
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
40
хв
Наполі
20:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук