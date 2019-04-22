Бензема не боїться приходу в Реал форвардів-конкурентів

Нападник Реала Карім Бензема розповів, що збирається залишитись у поточному клубі.

"Чи повинен Реал купити нападника? Це справа клубу, мене це не хвилює. Я просто концентруюся на своїй роботі на полі і на тому, як допомогти команді.

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Що стосується мого майбутнього, то я збираюся залишитися в Реалі. Я граю за найкращий клуб у світі", – сказав Бензема в коментарі виданню Marca.

Нагадаємо, у 33 турі чемпіонату Іспанії Реал переміг Атлетік з рахунком 3:0. Всі три голи забив Карім Бензема. Загалом французький форвард у поточному сезоні забив за "вершкових" 30 голів в усіх турнірах.

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