Бензема назвав свій рейтинг найкращих гравців – у списку француза лише представники Реала

"Найкращий футболіст, з яким мені доводилось грати? Складно сказати. Я грав з Роналду, Кака, Раулем, Рамосом... Не можу вибрати одного.

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Найкращий захисник, проти якого я грав? Такий не один, їх два. Рамос і Варан. Я граю проти них на кожному тренуванні.

З яким гравцем хотів би зіграти? Це легко. Роналдо і Зідан", – зізнався Бензема для AS.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Бензема провів 37 матчів, в яких відзначився 21-м голом та 8-ма асистами, чим допоміг Реалу здобути золоті медалі турніру.

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