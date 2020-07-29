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Бензема назвав свій рейтинг найкращих гравців – у списку француза лише представники Реала

22:10 - Читать на русском
Бензема назвав свій рейтинг найкращих гравців – у списку француза лише представники Реала
Карім Бензема та Зінедін Зідан / Фото ФК Реал

Форвард Реала Карім Бензема продемонстрував відданість королівському клубу.

"Найкращий футболіст, з яким мені доводилось грати? Складно сказати. Я грав з Роналду, Кака, Раулем, Рамосом... Не можу вибрати одного.

Рамос і Бензема епічно зганьбилися при виконанні пенальті, намагаючись повторити трюк Мессі та Суареса

Найкращий захисник, проти якого я грав? Такий не один, їх два. Рамос і Варан. Я граю проти них на кожному тренуванні.

З яким гравцем хотів би зіграти? Це легко. Роналдо і Зідан", – зізнався Бензема для AS.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Бензема провів 37 матчів, в яких відзначився 21-м голом та 8-ма асистами, чим допоміг Реалу здобути золоті медалі турніру.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Роналдо Зінедін Зінедін Зідан Рауль Рікардо Рікардо Кака Карім Карім Бензема Кріштіану Кріштіану Роналду Серхіо Серхіо Рамос
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