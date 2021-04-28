Карім Бензема відзначився голом у воротах Челсі в рамках 1/2 фіналу ЛЧ. Для французького нападника цей м'яч 71-м в історії найпрестижнішого клубного турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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За цим показником Карім зрівнявся з легендою Реала Раулем, який розташувався на 4-й сходинці найкращих бомбрадирів турніру. Топ-3 цього рейтингу формують Роберт Лєвандовскі (73 голи), Ліонель Мессі (120) і Кріштіану Роналду (134).

У нинішньому сезоні Ла Ліги Бензема провів 29 матчів, в яких відзначився 21-м голом.

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