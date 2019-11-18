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Бензема може відновити міжнародну кар’єру у збірній Алжиру, – ЗМІ

14:38 645 Читать на русском
Бензема може відновити міжнародну кар’єру у збірній Алжиру, – ЗМІ
Карім Бензема / Фото з відкритих джерел

Екс-форвард збірної Франції Карім Бензема може розпочати виступи за іншу національну команду.

Конфлікт нападника Реала Каріма Бензема з керівництвом збірної Франції викликав чутки щодо можливості форварда розпочати виступи за збірну Алжиру, повідомляє Marca.

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Минулого тижня президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре заявив, що нападник Реала Карім Бензема не входить у плани національної команди і його кар’єра у збірній завершена. Натомість форвард не забарився з відповіддю, сказавши, що лише він буде вирішувати завершувати йому свою міжнародну кар’єру чи ні. Особливу увагу привернула репліка Каріма: "Якщо вважаєте, що я вже все, то дозвольте зіграти за одну з країн, за які я можу зіграти, тоді й подивимося".

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ЗМІ одразу ж вирішили, що Бензема натякнув на Алжир, де народились його батьки і звернулись за коментарем до наставника цієї збірної Джамеля Бельмаді. Однак той заявив виданню DZ Foot наступне: "У мене є такі футболісти, як Багдад Бунеджа, Іслам Слімані, Анді Делор і Ель Арабі Судані. Я більш ніж задоволений нападниками, які є у моєму розпорядженні".

Бензема в теорії має право виступати за збірну Алжиру, але подібна ініціатива стане можлива лише після того, як французький уряд позбавить Каріма французького громадянства. До слова, збірна Алжиру – чинний переможець Кубка африканських націй.

Нагадаємо, Бензема не викликається у збірну Франції з 2015 року – тоді Матьє Вальбуена заявив, що Бензема шантажував його інтимним відео.

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Теги
Джамель Бельмаді Джамель Бельмаді Карім Бензема Карім Бензема Алжир Алжир Франція Ноель Ле Гре
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