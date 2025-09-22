Володар "Золотого м'яча" може стати одноклубником Судакова та Трубіна – амбітний план Моурінью в Бенфіці
Форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема може возз'єднатися з Жозе Моурінью в Бенфіці.
Новоспечений наставник Бенфіки Жозе Моурінью планує підписати в португальську команду Каріма Бензема, повідомляє журналіст Екрем Конур.
Контракт володаря "Золотого м'яча 2022" з Аль-Іттіхадом закінчується влітку 2026 року. Саудівська команда може погодитися на пропозицію від 5 до 7 мільйонів євро взимку, щоб не втрачати гравця безкоштовно.
Конкуренцію команді Судакова і Трубіна у боротьбі за 37-річного француза складуть також клуби Франції та МЛС. Особливо в поверненні Бензема зацікавлений Ліон, вихованцем якого і є Карім.
Моурінью також добре знайомий з Бензема, адже француз грав під керівництвом легендарного португальця в Реалі.
