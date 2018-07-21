Бензема може опинитися в Мілані

Італійський Мілан збирається підсилити атакувальну лінію перед стартом у єврокубках і бажає придбати потужного форварда. Один із варіантів – нападник Реала Карім Бензема.

"Россонері" планують підписати топ-форварда після повернення в Лігу Європи, стверджує Джанлука Ді Марціо на своєму персональному сайті.

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За даними інсайдера, перший варіант – француз Бензема. У понеділок нібито відбулася зустріч за участі представників нападника, посередника Людовіка Фаттіццо, спортивного директора Мілана Массімо Мірабеллі та головного тренера Дженнаро Гаттузо. У ході перемовин 30-річний форвард дав попередню згоду на перехід.

Мілан готовий платити Бензема 9 млн євро на рік плюс бонуси, а також планує запропонувати форварду 4-річний контракт. Схожі фінансові умови французький нападник має на Бернабеу, але президент "вершкових" Флорентіно Перес кілька разів намагався продати гравця.

Наразі Бензема взяв паузу, оскільки прагне перед остаточним рішенням з'ясувати, чи розраховують на нього в Мадриді. Трансфер також може не відбутися, якщо свої посади втратять Мірабеллі та Гаттузо. Зокрема, раніше була інформація, що Мілан звільнить Гаттузо заради Конте.

У сезоні 2017/18 Карім Бензема провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.