"Фаворита немає. У сьогоднішньому футболі їх не буває. Ти можеш перемогти, можеш вийти у фінал, але попереду 90 хвилин, і переможе той, хто хоче цього. Якщо порівнювати наші склади, вони схожі. У футболі сьогодні нема фаворитів.

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Подивимося, чи нам вдасться перемогти. Реал тут, щоби провести хороший матч. Потрібно на 100% викластись, показати, на що ми здатні. Я добре почуваюся. Тренуватимуся, і ми ухвалимо рішення про участь у матчі. Я завжди готовий допомогти команді. Якби це було не так, то я б не грав за Реал. Якщо потрібно форсувати відновлення, я це робитиму. Але головне – не погіршити травму, адже це зашкодить команді. Подивимося, якими будуть мої відчуття

Гра проти ПСЖ? Це складно. Вони грають проти команд, які чекають на свій шанс. Складно грати добре, коли доводиться 70 хвилин діяти у такій манері. Іноді це не дуже приємно дивитися. Потрібно чекати та виявляти терпіння. Але, на мою думку, це чудова команда. Вони мають чудових виконавців, хороших захисників, якісних гравців у центрі поля. У Лізі чемпіонів команди грають краще.

Мессі? Він надзвичайний, люди чекають голів від нього, але те, що Лео робить на полі... Я багато грав з ним. Завтра інша гра, ми повинні поговорити про футбол. Мбаппе? Зрозуміло, що це дуже великий матч, гра проти Кіліана – особлива. Як всім відомо, одного дня він зможе перейти в Реал. Але найважливіше – перемогти", – цитує Бензема AS.

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