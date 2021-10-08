Форвард мадридського Реала Карім Бензема отримав винагороду за свою феєричну гру у першому місяці осені.

33-річний француз за підсумками вересня був названий найкращим гравцем Прімери, повідомляє прес-служба ліги.

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Перший місяць осені видався для Каріма по-справжньому феєричним. У 4 матчах Ла Ліги – проти Сельти, Валенсії, Мальорки і Вільяреала – Бензема 6 разів вразив ворота опонентів та віддав 4 гольові передачі.

Гольові звитяги французького бомбардира допомогли мадридцям, які після 8-ми турів очолюють турнірну таблицю з 17-ма заліковими балами.

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