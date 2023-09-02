Бензема і Ко зазнали болючої поразки, маючи перевагу у два м'ячі – втікач з АПЛ оформив хет-трик
Відбулися чергові матчі в саудівській Про-лізі. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".
Саудівська Аравія, 5 тур
Аль-Фейха – Аль-Раед – 0:0
Аль-Іттіхад – Аль-Хіляль – 3:4
Голи: Ромарінью, 16, Бензема, 38, Хамдалла, 45+8 – Мітровіч, 20, 60, 65 (пен), Аль-Досарі, 71
Колишній наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч вдруге поспіль зміг взяти очки за два тури. Аль-Фейха та Аль-Раед розписали нульову нічию. Втім, у господарів поля був прекрасний шанс, щоб відзначитися. На 18 хвилині матчу Аль-Фейха заробили право виконати пенальті. До позначки підійшов Мода Сакала і змарнував нагоду записати у свій актив результативну дію.
Ліверпуль відхилив захмарну пропозицію з Саудівської Аравії за Салаха
Найцікавіше протистояння ігрового дня відбувалося в Джидді, де місцевий Аль-Іттіхад приймав Аль-Хіляль. Господарі в першому таймі забезпечили собі комфортний рахунок з перевагою у два м'ячі. Рамарінью, Бензема та Хамдалла відзначились за Аль-Іттіхад, а Мітровіч організував гол Аль-Хіляля.
По перерві гості зібралися з силами і схилили чашу терезів на свій бік. Сербський нападник за п'ять хвилин зробив рахунок нічийним, а через короткий проміжок часу Аль-Досарі вивів свою команду вперед. Попри бажання, Аль-Іттіхад не зміг відігратися.
Слід зауважити, що Алєксандар Мітровіч зі скандалом покидав Фулхем заради того, щоб перебратися в Саудівську Аравію. Наразі в активі форварда чотири голи та одна результативна передача в 4 зустрічах.
Команда Ігора Йовічевіча посідає 13 місце, маючи чотири бали. Завдяки перемозі, Аль-Хіляль піднявся на першу сходинку з 13 очками. Команда Каріма Бензема перебуває на другій сходинці, відстаючи від лідера на один пункт.