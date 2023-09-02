Відбулися чергові матчі в саудівській Про-лізі. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 5 тур

Аль-Фейха – Аль-Раед – 0:0

Аль-Іттіхад – Аль-Хіляль – 3:4

Голи: Ромарінью, 16, Бензема, 38, Хамдалла, 45+8 – Мітровіч, 20, 60, 65 (пен), Аль-Досарі, 71

Колишній наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч вдруге поспіль зміг взяти очки за два тури. Аль-Фейха та Аль-Раед розписали нульову нічию. Втім, у господарів поля був прекрасний шанс, щоб відзначитися. На 18 хвилині матчу Аль-Фейха заробили право виконати пенальті. До позначки підійшов Мода Сакала і змарнував нагоду записати у свій актив результативну дію.

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Найцікавіше протистояння ігрового дня відбувалося в Джидді, де місцевий Аль-Іттіхад приймав Аль-Хіляль. Господарі в першому таймі забезпечили собі комфортний рахунок з перевагою у два м'ячі. Рамарінью, Бензема та Хамдалла відзначились за Аль-Іттіхад, а Мітровіч організував гол Аль-Хіляля.

По перерві гості зібралися з силами і схилили чашу терезів на свій бік. Сербський нападник за п'ять хвилин зробив рахунок нічийним, а через короткий проміжок часу Аль-Досарі вивів свою команду вперед. Попри бажання, Аль-Іттіхад не зміг відігратися.

Слід зауважити, що Алєксандар Мітровіч зі скандалом покидав Фулхем заради того, щоб перебратися в Саудівську Аравію. Наразі в активі форварда чотири голи та одна результативна передача в 4 зустрічах.

Команда Ігора Йовічевіча посідає 13 місце, маючи чотири бали. Завдяки перемозі, Аль-Хіляль піднявся на першу сходинку з 13 очками. Команда Каріма Бензема перебуває на другій сходинці, відстаючи від лідера на один пункт.

A great team goal finished off by Salem Al Dawsari to win the match for @Alhilal_EN ? #yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/T408nd0kDf — Roshn Saudi League (@SPL_EN) September 1, 2023