Шейхи з Близького Сходу прагнуть підписати низку топ-футболістів і не гребують грошима. Черговою "жертвою" зазіхань став Карім Бензема.

Саудити зробили французькому форварду багатомільйонну пропозицію, яка містила у собі ще й відкриття футбольної академії, названої на честь Бензема. Про це повідомляє Marca.

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Наразі Карім відмовився, хоч у нього залишились хороші враження від спілкування з саудитами. Головна ціль форварда – провести у Мадриді 15-й сезон. Контракт 35-річного француза завершується влітку, але у "бланкос" існує неписане правило ще на рік пролонговувати угоди володарів "Золотих м'ячів".

Попереду у Бензема продовження походу за 24-м титулом у вершковій футболці. Реал у середу, 12 квітня, гратиме проти Челсі в першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, взимку у Саудівську Аравію переїхав Кріштіану Роналду. Нападник заробляє близько 200 мільйонів євро на рік та може пізніше стати послом країни.

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