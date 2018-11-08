Бензема хоче, щоб Соларі залишився тренером Реала

Нападник мадридського Реала Карім Бензема після перемоги над Вікторією Пльзень (5:0) висловив підтримку тимчасовому керманичу "вершкових" Сантьяго Соларі.

"Звісно, чому б йому не залишитися, у нас із ним усе гаразд. Не хочу, щоб тренер приходив на один-два місяці, тому, як на мене, Соларі повинен залишитися мінімум до кінця сезону.

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Він – чудовий тренер. Зараз ми почуваємося впевненіше та готові конкурувати із суперниками. Я радий перемозі та забитим м'ячам", – розповів Бензема в коментарі Marca.

Відзначимо, що 30-річний француз оформив дубль у матчі з Вікторією, а також став 7-м гравцем в історії Реала, якому підкорилось неймовірне досягнення.

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