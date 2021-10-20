Нападник Реала Карім Бензема висловився про перемогу над Шахтарем (5:0) в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів.

"Ми виграли дуже важливий матч, набрали три очки. Ця перемога дуже важлива для Реала. Грати проти Шахтаря було нелегко. Це хороша команда.

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Нам вдалося контролювати гру. Ми знали, що Шахтар – це сильний суперник, який добре грає на контратаках. Тому ми намагалися перехопити ініціативу і, зрештою, перемогли", – сказав Бензема у ефірі телеканалу MEGOGO.

Нагадаємо, Реал розтрощив Шахтар з рахунком 5:0 та наздогнав Шериф на вершині турнірної таблиці. Карім Бензема у цьому матчі забив гол та віддав результативну передачу.

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