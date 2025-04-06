Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі зіграли внічию 2:2 у 26-му турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 26-й тур

Аль-Ахлі – Аль-Іттіхад – 2:2

Голи: Ібаньєс, 51, Тоуні, 82 – Діабі, 74, Бензема, 90+4

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Аль-Іттіхад на виїзді грав проти Аль-Ахлі, який бореться за потрапляння до топ-3. Гості пропустили першими від Ібаньєса. Мусса Діабі зумів поновити рівновагу, але перед фінальним свистком Айвен Тоуні, який грав з Ярмолюком у Брентфорді, вивів Аль-Ахлі знову вперед. Аль-Іттіхаду вдалося вирвати нічию завдяки голу Бензама у компенсований час.

До слова, Тоуні має 17 голів у чемпіонаті Саудівської Аравії, він на чотири м'ячі відстає від Роналду (21 гол). Аль-Іттіхад продовжує лідирувати у таблиці з 62 балами. Аль-Хіляль відстає на п'ять очок.

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