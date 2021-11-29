33-річний француз, як і Кріштіану Роналду, не буде присутній на святковому заході, присвяченому врученню "Золотого м'яча-2021", повідомляє Sport.es.

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Бензема вже кілька днів знає, що не стане переможцем, це його не влаштовує. Відтак, у понеділок Карім полетів у Ліон, а не в Париж, де у театрі Шатле відбудеться церемонія. Старт запланований о 21:30 вже сьогодні.

Зауважимо, фаворитами на нагороду вважають нападників Ліонеля Мессі і Роберта Лєвандовскі.

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