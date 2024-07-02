У вівторок, 2 липня, Аль-Іттіхад на своєму офіційному сайті оголосив про дострокове розірвання контракту з Марсело Гальярдо. Аргентинський фахівець пропрацював у стані "жовто-чорних" лише один рік: під його керівництвом команда фінішувала на п'ятому місці турнірної таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

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"Марсело Гальярдо припустився серйозних помилок, зокрема він просив відсторонити Каріма Бензема від роботи з командою, що для нас неприйнятно. Бензема є важливою частиною саудівського проєкту і самого клубу. У нас є два-три варіанти заміни тренера, і наразі головне завдання клубу – завершити трансферну роботу до початку передсезонної підготовки", – заявив президент Аль-Іттіхада Луай Назер.

Контракт Гальярдо з Аль-Іттіхадом був розрахований до літа 2025 року. Тепер тренер може сподіватися на виплату компенсації в розмірі 28 млн євро.

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