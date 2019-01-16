Бензема буде прооперований – відомий період відновлення форварда Реала

Нападник Реала Карім Бензема зазнає хірургічного втручання через перелом пальця.

Карім Бензема зазнав травми у матчі 19-го туру Ла Ліги проти Бетіса (2:1). Спочатку форварду діагностували вивих пальця на правій руці, але після детального огляду підтвердився перелом, повідомляє marca.

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За інформацією видання, Бензема перенесе операцію в неділю, 20 січня, після чого буде відновлюватись протягом двох тижнів.

Француз сподівається ще 19 січня допомогти своїй команді у матчі Прімери проти Севільї, але остаточне рішення щодо участі Бензема у поєдинку прийматиме наставник "вершкових" Сантьяго Соларі.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Карім провів 19 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 3-ма асистами.

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