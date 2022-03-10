Лідер мадридського Реала Карім Бензема отримав символічну нагороду за підсумками двох ігрових днів ЛЧ.

Підопічні Карло Анчелотті за сумою двох поєдинків здолали ПСЖ (3:2) і пройшли у чвертьфінал найпрестижнішого турніру Європи. Творцем успіху був саме французький форвард, який оформив хет-трик у матчі-відповіді.

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Бензема опинився у списку претендентів на звання гравець тижня поряд із Робертом Лєвандовскі (Баварія), Фернандінью (Манчестер Сіті) та Міланом Шкріняром (Інтер) і здобув перемогу в номінації, інформує офіційний сайт УЄФА.

До слова, у семи матчах цьогорічної Ліги чемпіонів Карім відзначився вісьмома голами й одною результативною передачею.

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