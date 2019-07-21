Бентеке може опинитися у Фенербахче

Ліга Європи — 14:15 200
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Переможець пари Зоря – Будучность буде сіяним у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, Маріуполь – несіяним
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Динамо не зуміло перемогти Оболонь-Бровар: красивий гол Цітаішвілі, бліді пів години для молоді, центральна роль КадіріУкраїна — 13:26 1712
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"Зідан – це ганьба", – агент Бейла жорстко наїхав на тренера через імовірний трансфер валлійцяІспанія — 13:03 1094
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Динамо невдовзі дозаявить Сідклея та Русина на сезон 2019/20Україна — 12:50 696
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"Це станеться за 24-48 годин", – Зідан підтвердив продаж Бейла в інший клубІспанія — 10:27 3456