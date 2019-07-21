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Бентеке може опинитися у Фенербахче

14:28 24 Читать на русском
Бентеке може опинитися у Фенербахче
Крістіан Бентеке / Reuters

Форвард лондонського Крістал Пелас Крістіан Бентеке незабаром може перебратися до турецької Суперліги.

Стамбульський Фенербахче націлився на бельгійського гренадера, повідомляє Ajansspor.

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"Жовті канарки" не проти реанімувати кар'єру Бентеке. Після непоганого дебютного сезону на Селхерст Парк (17 голів) результативність нападника різко впала. Для початку турецький гранд хоче взяти 28-річного форварда в оренду.

У сезоні 2018/19 Крістіан Бентеке провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив лише 1 м'яч.

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