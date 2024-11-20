Тоттенхем подав апеляцію на дискваліфікацію Родріго Бентанкура, накладену FA за образу свого товариша по команді Хин Мін Сона.

Влітку уругваєць був учасником шоу на національному телебаченні, де зробив неоднозначну заяву про корейців. Футбольна асоціація Англії (FA) дискваліфікувала уругвайця на 7 матчів і оштрафувала його на 120 тисяч євро.

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"Шпори" вирішили оскаржити це рішення FA. "Ми визнаємо, що Родріго завинив, але саме це покарання – перебір", – йдеться в заяві клубу. Незабаром після інциденту Сон заявив, що він із Бентанкуром, як і раніше, в хороших стосунках.

Найближчої суботи "шпорам" належить зіграти з Манчестер Сіті.

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