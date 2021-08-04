Нігерійський вінгер Динамо Беніто знову може змінити клубну прописку.

Хорватська Горіца налаштована підписати легіонера київського клубу на правах оренди, повідомляє index.hr.

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За інформацією джерела, хорватський клуб бачить у Беніто заміну форварду Крістіану Ловрічу. Відзначається, що Горіца хоче орендувати Беніто на один рік з подальшим правом викупу його контракту.

Окрім того, "горічани" готують трансфери іще двох гравців – Влатко Стояновскі та Марко Куріка.

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