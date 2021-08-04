Беніто за крок від переходу з Динамо в хорватський клуб
14:22 - Читать на русском
Нігерійський вінгер Динамо Беніто знову може змінити клубну прописку.
Хорватська Горіца налаштована підписати легіонера київського клубу на правах оренди, повідомляє index.hr.
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За інформацією джерела, хорватський клуб бачить у Беніто заміну форварду Крістіану Ловрічу. Відзначається, що Горіца хоче орендувати Беніто на один рік з подальшим правом викупу його контракту.
Окрім того, "горічани" готують трансфери іще двох гравців – Влатко Стояновскі та Марко Куріка.
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