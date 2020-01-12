Беніто вирушить на тренувальний збір Динамо після підписання контракту з клубом, – ЗМІ

Новачок київського Динамо все-таки полетить на тренувальний збір команди в Туреччині.

21-річний футболіст досі чекає на отримання української візи. Як тільки це станеться, Беніто прибуде до Києва, пройде медичне обстеження і офіційно стане гравцем Динамо. Одразу після цього він вирушить в Туреччину на перший тренувальний збір київської команди, інформує dynamo.kiev.ua.

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Нагадаємо, вчора на телеграм-каналі журналістів Шахових, які пов'язані з київським клубом, з'явилася інформація, що Беніто буде тренуватися з молодіжним складом "біло-синіх".

Донедавна нігерієць захищав кольори російського Тамбова, з яким на початку 2020 року офіційно розірвав контракт. В його активі 1 гол у 8 матчах в РПЛ.

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