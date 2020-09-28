"Дуже непросто протистояти Шахтарю. І тим не менш, ми добре вивчили суперника, знали, як вони буду діяти проти нас. Був зроблений акцент на грі в контратаках. Суперник завжди атакує практично всім складом, а це відкриває можливість використовувати вільні зони для вбігань.

Шахтар – Олімпік – 2:0 –відео голів та огляд матчу

Мені сподобалося, як ми злагоджено і компактно діяли в обороні. В цілому зіграли дуже грамотно і чекали свою можливість. Якщо ми продовжимо так само виконувати тренерські настанови і показувати таку гру, впевнений, Олімпік зможе поборотися за високі місця", – наводить слова Беніто офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, 22-річний вінгер належить Динамо, а за донецький клуб виступає на правах оренди.

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