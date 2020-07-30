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Беніто похизувався яскравим дриблінгом у матчі за молодіжку Динамо

11:06 - Читать на русском
Беніто похизувався яскравим дриблінгом у матчі за молодіжку Динамо
Беніто / фото ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Беніто поділився своїми успішними діями в матчі проти Колоса U-21.

Контрольний матч

Динамо U-21 – Колос U-21 – 3:0

Голи: Беніто, 35, Надольський, 45, 87

Беніто став однією з найяскравіших фігур в матчі проти Колоса U-21 та похизувався своїми успішними діями в матчі в Instagram.

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Серед відео класний гол нігерійця, забитий завдяки його дриблінгу та вдалому рикошету. Окрім цього, Беніто вдавалось обігрувати по кілька суперників різноманітними фінтами та заробляти численні штрафні удари.

Нагадаємо, нігерієць приєднався до київського клубу ще взимку з російського Тамбова, проте так і не дебютував у складі основної команди.

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