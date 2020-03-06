Беніто отримав травму в матчі за Динамо U-21

Молодіжна команда Динамо розписала нічию в рамках 22-го туру чемпіонату України серед колективів U-21.

Чемпіонат U-21. 22-й тур

Олександрія – Динамо – 2:2

Голи: Петренко, 6, 61 – Альянов, 18 (авт), Сухоручко, 44

Тренер Динамо U-21 виділив слабкі сторони у грі Беніто

Динамівці вдруге протягом чемпіонату втратили очки у зустрічі з Олександрією, цього разу зігравши у результативну нічию – 2:2. Кияни вийшли на перше місце в турнірній таблиці, набравши 48 очок.

Однак не обійшлося без втрат. Зимовий новачок "біло-синіх" Беніто не зміг дограти навіть перший тайм, покинувши поле на 40-й хвилині через травму.

Старший тренер Динамо U-21 Юрій Мороз звинуватив у пошкодженні газон: "Травма пов'язана зі штучним покриттям. Беніто відчув біль у коліні, лікарі його оглянули, начебто, нічого серйозного немає. По приїзду до Києва будемо володіти повною інформацією".

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову