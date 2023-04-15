"Ми зустрілися з хорошим суперником, який добре оборонявся. Було непросто зламати їхній захист, хоч нам врешті це вдалося. Та, на жаль, перед самою перервою ми пропустили непотрібний гол після помилки в захисті. Після цього супернику було легше будувати свою гру від оборони.

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Що стосується особисто моєї гри, я відчуваю, що можу давати команді більше. Впевнений, що прийдуть голи, асисти, перемоги. Треба тільки сконцентруватися та наполегливо працювати. Сподіваюся, що ця гольова передача – лише початок. Звісно, я задоволений, що відзначився результативною дією, але вважаю, що можу приносити набагато більше користі.

У цій завершальній частині сезону ми повинні намагатися брати максимум у кожній грі, адже йде боротьба не лише за чемпіонство, але й за розподіл місць у єврокубках.

Міжсезонні збори надали мені впевненості. Тренер дав зрозуміти, що розраховує на мене, і вмовив залишитися в команді. Вважаю, що це було правильне рішення для мене. Я намагаюся робити все від мене залежне, аби приносити користь команді. Контрольні матчі під час зборів допомогли нам краще зігратися, відчувати один одного, особисто мені краще розуміти те, як ми граємо у пас, як діємо в півзахисті. Це дійсно допомогло мені. Тепер треба сфокусуватися на завершальній частині сезону", – цитує Беніто офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні Олабіран провів за киян 5 матчів, в яких відзначився 1 асистом. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2023 року.

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