Головний тренер Далянь Іфан Рафаель Бенітес розповів, що був за крок від підписання нинішнього лідера Манчестер Юнайтед за часів роботи в Англії.

"Бруну Фернандеш був гравцем, за яким ми в Ньюкасл Юнайтед слідкували. Він був у лісабонському Спортінгу та мав проблеми зі своїм клубом. Був шанс, що він міг піти безкоштовно. Тоді ми були на просунутій стадії перемовин, але біда була в тому, що справа могла дійти до суду – це все ускладнювало. Клуб цього не хотів.

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Зараз він відіграє вирішальну роль в Манчестер Юнайтед. Він змінив свою манеру гри, голи та результативні передачі. У нього є індивідуальність. Він пробує віддавати правильні паси. В останніх матчах я бачив у діях Бруну рішучість та енергію", – цитує Бенітеса Chronicle Live.

Нагадаємо, 60-річний Рафа встиг потренувати низку європейських клубів, серед яких знайшлось місце Реалу, Ліверпулю, Челсі, Інтеру, Наполі та іншим. Бруну Фернандеш став відкриттям АПЛ та справжнім лідером МЮ, 4 рази у 2020 році здобувши звання найкращий гравець місяця.

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