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Бенітес залишиться в Ньюкаслі тільки в разі отримання грошей на трансфери

17:02 129 Читать на русском
Бенітес залишиться в Ньюкаслі тільки в разі отримання грошей на трансфери
Рафаель Бенітес / Фото: Sky Sports

Наставник Ньюкасла Рафаель Бенітес озвучив умови продовження контракту з клубом.

Рафаель Бенітес хоче отримати кошти на нових гравців, повідомляє The Telegraph.

Власник "сорок" Майк Ешлі не поспішає вкладати в трансферну політику клубу великі гроші, чим незадоволений іспанський фахівець. Бенітес повідомив, що не продовжить контракт з клубом після поточного сезону, якщо не отримає коштів на трансфери.

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Нинішнього літа Ньюкасл підписав сімох футболістів, проте двоє з них були орендовані. Англійський клуб підходить до кінця трансферного вікна c прибутком від продажу гравців в 20 мільйонів фунтів.

На думку Бенітеса, "сороки" мають придбати нових гравців на старті сезону, а не в середині, аби виконувати якісь завдання.

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Теги
Трансфери Англія Ньюкасл Ньюкасл Рафаель Бенітес Майкл Ешлі
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